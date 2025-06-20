Названы потенциальные режиссёры нового фильма про Джеймса Бонда — СМИ

Источники издания Puck News раскрыли имена режиссёров, которые питчат свои идеи для новой части «Джеймса Бонда». Если верить информации, новые ключевые продюсеры франшизы Дэвид Хейман и Эми Паскаль назовут режиссёра будущей картины в течение лета.

Какой режиссёр может снять новый фильм про Джеймса Бонда?

Эдвард Бергер («Конклав»);

Дени Вильнёв («Дюна»);

Эдгар Райт («Малыш на драйве»);

Джонатан Нолан («Фоллаут»);

Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).

Интересно, что к поиску актёра на главную роль продюсеры хотят приступить только после того, как получат сценарий и выберут одного из кандидатов на должность режиссёра.