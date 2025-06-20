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Мэтт Ривз сдаст сценарий «Бэтмена 2» уже 23 июня, съёмки начнутся в начале 2026-го — СМИ

Мэтт Ривз сдаст сценарий «Бэтмена 2» уже 23 июня, съёмки начнутся в начале 2026-го — СМИ
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По данным журналиста Мэттью Беллони из издания Puck News, Мэтт Ривз, режиссёр «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном, уже 23 июня сдаст готовую версию сценария на одобрение Warner Bros.

Вместе с этим Беллони сообщил, что съёмки начнутся в январе 2026 года. Достоверности информации можно верить только со слов журналиста, но обычно он делится проверенными данными.

Ранее Мэтт Ривз говорил, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Ривз планирует снять и третий фильм о своём Тёмном рыцаре.

Премьера картины пока намечена на 1 октября 2027 года. В России картина официально не выйдет.

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