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Состоялась мировая премьера зомби-фильма «28 лет спустя»

Состоялась мировая премьера зомби-фильма «28 лет спустя»
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20 июня состоялась мировая премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины Дэнни Бойла. Проект в зомби-вселенной уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России хоррор доберётся 28-го числа.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«28 лет спустя» продолжит показывать Великобританию, охваченную зомби в первом фильме серии «28 дней спустя». По сюжету новой части маленький мальчик пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

«28 лет спустя» — первая часть новой трилогии. Главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»).

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