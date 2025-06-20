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Сборы спортивной драмы «Больше чем футбол» превысили 50 млн рублей

Сборы спортивной драмы «Больше чем футбол» превысили 50 млн рублей
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20 июня сборы фильма «Больше чем футбол» в России превысили 50 млн рублей. Футбольная лента добралась до этой отметки спустя неделю после выхода — премьера состоялась 12-го числа.

Фото: ЕАИС

Картина рассказывает историю расформированной сборной России по футболу, которой предлагают отправиться на Кубок Европы вместо дисквалифицированной Англии. У РФС есть две недели, чтобы собрать команду — для этого привлекают самую скандальную фигуру отечественного футбола — тренера Сорокина. В сборную также возвращается Иванов, чья дочь Даша тяжело болеет. В процессе развития сюжета футболисты объединяются и начинают бороться за жизнь маленькой девочки.

Главные роли в фильме сыграли Алексей Воробьёв («Небриллиантовая рука»), Иван Охлобыстин («Холоп»), Александр Самойленко («Холоп 2»), Роман Мадянов («По щучьему велению») и другие актёры. Режиссёром выступил Виктор Демент («Находка»).

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