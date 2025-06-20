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Никита Михалков подтвердил, что взял актёра Михаила Ефремова к себе на работу

Никита Михалков подтвердил, что взял актёра Михаила Ефремова к себе на работу
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Сегодня утром появилась информация от журналистки Ксении Собчак о том, что актёр Михаил Ефремов устроился на работу в театр «Мастерская 12» режиссёра Никиты Михалкова. Сейчас это подтвердил сам Михалков.

Как сообщил режиссёр на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сейчас артист восстанавливается.

У нас есть договорённость — я очень надеюсь, что он вольётся в коллектив театра, потому что он после всех перипетий всё равно остался прекрасным актёром.

Сам Михаил Ефремов на этот счёт информацией не делился. Возможно, комментарий от него уже и не появится, поскольку всё подтвердил Михалков.

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