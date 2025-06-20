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Хоррор «28 лет спустя» получил самые высокие оценки критиков в серии

Хоррор «28 лет спустя» получил самые высокие оценки критиков в серии
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20 июня состоялась мировая премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины Дэнни Бойла и первой части новой трилогии. Проект по знаменитой вселенной расскажет историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

Тем временем на агрегаторе Rotten Tomatoes сформировался финальный рейтинг ленты — зомби-фильм рекомендуют к просмотру 92% обозревателей. Это самый высокооценённый проект по франшизе, ранее лучший результат принадлежал «28 дней спустя», первой части серии.

Оценки франшизы «28 дней спустя» от критиков

  • «28 дней спустя» (2003) — 87%
  • «28 недель спустя» (2007)  — 72%
  • «28 лет спустя» (2025) — 92%.

Неофициальная премьера фильма «28 лет спустя» в России состоится 28 июня.

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