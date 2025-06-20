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Вышел первый тизер исторического сериала «Князь Андрей» — премьера скоро

Вышел первый тизер исторического сериала «Князь Андрей» — премьера скоро
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Кинокомпания «Москино» представила первый тизер-трейлер фильма «Князь Андрей». Историческое шоу выйдет уже скоро на телеканале «Россия», а также на платформе «Смотрим» и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Видео доступно во VK-группе Институт развития интернета. Права на видео принадлежат «Москино».

«Князь Андрей» расскажет историю жестокой междоусобной борьбы князей из рода Рюриковичей в XII веке. Молодой княжич Андрей Боголюбский возвращается домой из Византии, где провёл несколько лет. Его мечта – княжить в своей родной Суздальской земле, превратив её в новый процветающий центр всей Руси. Однако властный отец Андрея, опытный Юрий Долгорукий, видит в сыне всего лишь покорного исполнителя своей воли, и наследник великокняжеского престола решается на бунт.

Главную роль в проекте исполнит Александр Голубев («ГДР»). В сериале также снимутся Александр Балуев («Вызов»), Сергей Безруков («Бригада»), Александр Устюгов («28 панфиловцев») и другие актёры. Режиссёром сериала выступит Давид Ткебучава («Душегубы»).

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