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Chopper — о вылете Team Spirit с мэйджора: нам нужно обсудить будущее с CEO

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков подвёл итоги выступления команды на BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2.

В интервью после поражения от MOUZ в четвертьфинале он отметил эмоциональные проблемы внутри коллектива и намекнул на возможные перестановки в составе.

У нас было много эмоций. Если кто-то ошибался — сразу расстраивался. Обычно такого не бывает, но это мэйджор, и давление даёт о себе знать. Мы сыграли очень слабо за атаку на Dust 2, а MOUZ, наоборот, хорошо подготовилась. Особенно их T-сторона была сильной. Это был для нас урок.

По словам Вишнякова, команда столкнулась с трудностями после быстрого выхода в финальную стадию со счётом 3:0:

Кажется, для нас 3:0 — не лучший сценарий. Потом у нас был шестидневный перерыв. Мы тренировались, но, как видно, этого оказалось недостаточно.

Комментируя возможные изменения в составе, chopper заявил, что судьба команды будет обсуждаться уже после возвращения домой:

Сначала нужно поговорить с тренером и CEO. Мы проиграли только трём командам за сезон, и вроде бы это неплохо, но для нас этого мало. Нам нужны титулы. Иногда у нас просто не хватает уверенности. Что будет дальше — зависит не только от нас, возможно, будут перемены.

Team Spirit уступила MOUZ со счётом 1:2 — (25:21) на Mirage, (9:13) на Dust2 и (10:13) на Nuke. Коллектив занял 5–8-е место и заработал $ 45 тыс., покинув турнир на стадии четвертьфиналов.