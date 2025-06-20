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Jimpphat — о выходе в полуфинал мэйджора CS2: главная цель — победа над Vitality

Игрок MOUZ Джими Jimpphat Сало прокомментировал победу своей команды над Team Spirit в четвертьфинале BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2.

В интервью финский киберспортсмен поделился ожиданиями от предстоящих матчей и обозначил главную цель на турнире.

Я просто очень рад, что мы обыграли Spirit — это хорошая команда, но думаю, что для нас самым главным препятствием или самой большой целью является победа над Vitality, которая будет следующей командой, если она обыграет NAVI. Это то, чего мы действительно хотим. А потом посмотрим, что будет с гранд-финалом, будем решать проблемы по мере их поступления. Но сейчас нам нужно немного расслабиться и сосредоточиться на игре Vitality — NAVI, какой бы она ни была, и разобраться с ней.

MOUZ одержала победу над Team Spirit со счётом 2:1. Команды сыграли три карты: Mirage (21:25), Dust2 (13:9) и Nuke (13:10). В полуфинале коллектив Сало встретится с победителем пары Team Vitality — Natus Vincere.