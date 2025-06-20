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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) со стрима 20 июня — бесплатно получить 300 звёздного нефрита

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.4 — 300 звёздного нефрита бесплатно
Аудио-версия:
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20 июня разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей версии 3.4, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:

  • FTJ6CVTULSXP — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • ZS36CVBUMTZB — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • DTJ7CVACLBGF — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 21 июня 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Версия 3.4 для Honkai: Star Rail выйдет 2 июля. В игре появится играбельная версия Фаенона, а также персонажи из популярного аниме Fate/stay night в рамках коллаборации двух проектов.

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