Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.4 — 300 звёздного нефрита бесплатно

20 июня разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей версии 3.4, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:
- FTJ6CVTULSXP — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
- ZS36CVBUMTZB — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
- DTJ7CVACLBGF — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.
Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).
Версия 3.4 для Honkai: Star Rail выйдет 2 июля. В игре появится играбельная версия Фаенона, а также персонажи из популярного аниме Fate/stay night в рамках коллаборации двух проектов.