Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.4 — 300 звёздного нефрита бесплатно

20 июня разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей версии 3.4, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы:

FTJ6CVTULSXP — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;

— 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов; ZS36CVBUMTZB — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;

— 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника; DTJ7CVACLBGF — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Активировать бонусы необходимо до 21 июня 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Версия 3.4 для Honkai: Star Rail выйдет 2 июля. В игре появится играбельная версия Фаенона, а также персонажи из популярного аниме Fate/stay night в рамках коллаборации двух проектов.