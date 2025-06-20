Что нужно знать про обновление 3.4 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse провела традиционный стрим перед выходом новой версии своей игры Honkai: Star Rail. Разработчики показали основные детали обновления 3.4, а также раздали фанатам промокоды на ресурсы.
Патч продолжит сюжетную кампанию Амфореуса и добавит играбельную версию Фаенона. Также в HSR пройдёт долгожданная коллаборация с аниме Fate/stay night.
Видео доступно в группе Honkai: Star Rail во «Вконтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.
Новые герои
В версии 3.4 игроки смогут добавить в свою команду Фаенона из Амфореуса, а также двух персонажей из аниме Fate — Арчера и Сайбер. Все три новых героя будут иметь пять звёзд редкости.
- Фаенон — герой пути разрушения, будет наносить физический урон. За счёт способностей и атак врагов набирает стаки для ультимейта, после чего начинает дуэль с врагами (без команды);
- Арчер — персонаж, следующий пути охоты, тип урона — квантовый. Сможет наносить дополнительный урон бонус-атаками;
- Сэйбер — ещё один герой разрушения, наносит ветряной урон. Ориентирована на урон с ультимейта, стаки на который набирает через действия союзников.
Арчера можно будет получить бесплатно в ходе специального события до версии 3.6
Фото: HoYoverse
Баннеры Honkai Star Rail 3.4
Временные прыжки позволят получить лимитированных персонажей, каждый будет идти три недели. Помимо Фаенона и отдельных баннеров с героями Fate, в каждой половине 3.4 будут сразу три повтора старых героев.
- первая половина версии (с 2 по 22 июля) — Фаенон, а также рераны Трибби, Воскресенья и Искорки. А также четырёхзвёздочные герои — Тинъюнь, Март 7 и Юйкун;
- вторая половина (с 23 июля по 12 августа) — рераны Светлячка, Цзинлю и Блейда. Также в баннерах будут 4-звёздочные Ханья, Лука и Рысь.
Среди конусов можно отметить новое 4-звёздочное оружие. Ряд конусов появится в боевом пропуске.
Баннеры с персонажами Fate будут доступны отдельно с 11 июля, но Арчера без конст можно забрать бесплатно (С1, С2 и так далее также получаются из баннера).
Фото: HoYoverse
Новый контент
Помимо новой главы сюжета, в рамках версии будут доступны временные ивенты:
- главный ивент с мини-игрой «3 в ряд», кооперативный режим останется в HSR навсегда;
- логин-ивент на 10 прыжков;
- двойные награды за фарм артефактов и планарных украшений.
Игроков ждут два набора планарных украшений, подробности о которых станут известны позже.
В версии 3.4 в игре появится новый скин на Светлячка. Модель Сэма при этом меняться не будет.
Фото: HoYoverse
Авторы также рассказали об улучшениях для старых персонажей. Ультимейт Серебряного волка стал глобальным, Кафка получила больше урона с дотов, а Блейд и Цзинлю теперь полностью работают от количества HP.
Honkai Star: Rail x Fate/stay night
С 11 июля в Honkai: Star Rail также стартует коллаборация с Fate/stay night. В игре будет доступно особое событие с персонажами аниме-франшизы, а Сэйбер и Арчер станут играбельными и могут остаться в вашей команде.
Баннеры двух героев будут отдельными — прыжки доступны с 11 июня в течение нескольких версий (вероятно, до конца 2025 года). За 200 прыжков можно будет бесплатно забрать сигнатурный конус Арчера, а сам герой будет бесплатным за прохождение события.
В ходе ивента будут доступны боевой режим с баффами, сюжетная кампания и различные мини-события.
Фото: HoYoverse
По ходу трансляции разработчики также показали ряд промокодов с наградами для игроков — они доступны в материале по ссылке ниже.