Что нужно знать про обновление 3.4 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

Студия HoYoverse провела традиционный стрим перед выходом новой версии своей игры Honkai: Star Rail. Разработчики показали основные детали обновления 3.4, а также раздали фанатам промокоды на ресурсы.

Патч продолжит сюжетную кампанию Амфореуса и добавит играбельную версию Фаенона. Также в HSR пройдёт долгожданная коллаборация с аниме Fate/stay night.

Видео доступно в группе Honkai: Star Rail во «Вконтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые герои

В версии 3.4 игроки смогут добавить в свою команду Фаенона из Амфореуса, а также двух персонажей из аниме Fate — Арчера и Сайбер. Все три новых героя будут иметь пять звёзд редкости.

Фаенон — герой пути разрушения, будет наносить физический урон. За счёт способностей и атак врагов набирает стаки для ультимейта, после чего начинает дуэль с врагами (без команды);

— герой пути разрушения, будет наносить физический урон. За счёт способностей и атак врагов набирает стаки для ультимейта, после чего начинает дуэль с врагами (без команды); Арчер — персонаж, следующий пути охоты, тип урона — квантовый. Сможет наносить дополнительный урон бонус-атаками;

— персонаж, следующий пути охоты, тип урона — квантовый. Сможет наносить дополнительный урон бонус-атаками; Сэйбер — ещё один герой разрушения, наносит ветряной урон. Ориентирована на урон с ультимейта, стаки на который набирает через действия союзников.

Арчера можно будет получить бесплатно в ходе специального события до версии 3.6

Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 3.4

Временные прыжки позволят получить лимитированных персонажей, каждый будет идти три недели. Помимо Фаенона и отдельных баннеров с героями Fate, в каждой половине 3.4 будут сразу три повтора старых героев.

первая половина версии (с 2 по 22 июля) — Фаенон, а также рераны Трибби, Воскресенья и Искорки. А также четырёхзвёздочные герои — Тинъюнь, Март 7 и Юйкун;

вторая половина (с 23 июля по 12 августа) — рераны Светлячка, Цзинлю и Блейда. Также в баннерах будут 4-звёздочные Ханья, Лука и Рысь.

Среди конусов можно отметить новое 4-звёздочное оружие. Ряд конусов появится в боевом пропуске.

Баннеры с персонажами Fate будут доступны отдельно с 11 июля, но Арчера без конст можно забрать бесплатно (С1, С2 и так далее также получаются из баннера).

Фото: HoYoverse

Новый контент

Помимо новой главы сюжета, в рамках версии будут доступны временные ивенты:

главный ивент с мини-игрой «3 в ряд», кооперативный режим останется в HSR навсегда;

логин-ивент на 10 прыжков;

двойные награды за фарм артефактов и планарных украшений.

Игроков ждут два набора планарных украшений, подробности о которых станут известны позже.

В версии 3.4 в игре появится новый скин на Светлячка. Модель Сэма при этом меняться не будет.

Фото: HoYoverse

Авторы также рассказали об улучшениях для старых персонажей. Ультимейт Серебряного волка стал глобальным, Кафка получила больше урона с дотов, а Блейд и Цзинлю теперь полностью работают от количества HP.

Honkai Star: Rail x Fate/stay night

С 11 июля в Honkai: Star Rail также стартует коллаборация с Fate/stay night. В игре будет доступно особое событие с персонажами аниме-франшизы, а Сэйбер и Арчер станут играбельными и могут остаться в вашей команде.

Баннеры двух героев будут отдельными — прыжки доступны с 11 июня в течение нескольких версий (вероятно, до конца 2025 года). За 200 прыжков можно будет бесплатно забрать сигнатурный конус Арчера, а сам герой будет бесплатным за прохождение события.

В ходе ивента будут доступны боевой режим с баффами, сюжетная кампания и различные мини-события.

Фото: HoYoverse

По ходу трансляции разработчики также показали ряд промокодов с наградами для игроков — они доступны в материале по ссылке ниже.