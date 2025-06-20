Появился новый кадр из сериала «Трудно быть богом» с Никитой Кологривым

Онлайн-кинотеатр Wink представил новый кадр из сериала «Трудно быть богом». На нём показан актёр Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте») в роли персонажа Барона Пампы.

Фото: Wink

Стало известно, что в шоу сыграет Фёдор Лавров — звезда популярного сериала «Тень Чикатило». Он воплотит персонажа дона Рэбу. В актёрском составе «Трудно быть богом» также задействованы Фёдор Бондарчук («Молодёжка») и Сергей Безруков («Бригада»). Дата выхода шоу пока неизвестна.

Съёмки сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноимённой повести братьев Стругацких начались 15 мая в Иране. Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперёд»). Недавно стало известно, что съёмочную группу эвакуировали из Ирана.