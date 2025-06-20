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Завершились съёмки четвёртого сезона «Бриджертонов» — премьера в 2026 году

Завершились съёмки четвёртого сезона «Бриджертонов» — премьера в 2026 году
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Компания Netflix объявила об окончании съёмок четвёртого сезона сериала «Бриджертоны». Продолжение исторического шоу выйдет на стриминговом сервисе в 2026 году.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Четвёртый сезон будет посвящён второму сыну Бриджертонов по имени Бенедикт — его роль исполняет Люк Томпсон («Дюнкерк»). Вторым главным персонажем будет его возлюбленная Софи Бекетт, сыгранная Ерин Ха («Дюна: Пророчество»).

Первый сезон «Бриджертонов» вышел в 2020 году и на какое-то время стал самым популярным сериалом на платформе. Вторая часть также получила положительные отзывы, после чего проект продлили на третий и четвёртый сезоны. Шоу также получило спин-офф — «Королева Шарлотта: История Бриджертонов.

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