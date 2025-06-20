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Рэпер Post Malone выступит на открытии Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде

Рэпер Post Malone выступит на открытии Кубка мира по киберспорту в Эр-Рияде
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2025 в Эр-Рияде сообщили, что популярный рэпер Post Malone выступит на церемонии открытия турнира — она пройдёт в столице Саудовской Аравии 10 июля.

Ранее артист неоднократно рассказывал о своей любви к играм и киберспорту, а также проводил стримы по Call of Duty: Warzone, PUBG и Apex Legends. Post Malone также является совладельцем клуба Envy.

Фото: EWC

Кубок мира по киберспорту (Esports World Cup 2025) пройдёт в июле-августе в столице Саудовской Аравии. Всего в программу войдёт 25 турниров по 24 популярным играм, общий призовой фонд превысит $ 70 млн.

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