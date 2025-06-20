«Поиграли вместе только пару дней»: Cloud рассказал, почему Secret провалила отборы на TI

Российский оффлейнер Александр Cloud Захаров высказался о неудачном выступлении Team Secret на квалификации к The International 2025 по Dota 2.

По словам Клауда, у коллектива не было достаточно времени для совместных тренировок, чтобы пробиться на главный турнир года.

Так как Kiritych играл на DreamLeague, играть тренировочные матчи мы не могли, плюс у него сразу был перелёт. Поиграли только пару дней перед квалификациями на The International, так что думаю, что это сказалось.

Захаров также отметил, что состав Team Secret был собран только для участия в минувших квалификациях, поэтому сейчас он открыт к новым предложениям.