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В футбольную аркаду Rematch сыграли более 1 млн человек

В футбольную аркаду Rematch сыграли более 1 млн человек
Аудио-версия:
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Студия Sloclap сообщила, что аудитория футбольной игры Rematch достигла 1 млн человек. Такого результата проект добился всего за один день с момента выхода.

Фото: Sloclap

Разработчики поблагодарили пользователей за проявленный интерес к игре. Авторы также в курсе о проблемах проекта, с которыми столкнулись игроки в первый день: плохое подключение к сети и отсутствие кроссплея. Студия уже работает над исправлениями.

Миллион уникальных игроков за 24 часа. Видеть, как многие из вас запрыгнули в Rematch в первый же день, невероятно. Вся команда очень благодарна! Мы усердно работаем над исправлением и улучшением игры.

Релиз Rematch состоялся 19 июня. Игра представляет собой футбольную аркаду от студии Sloclap, авторов Sifu. Проект уже доступен на ПК, PS5, Xbox Series и в подписке Game Pass: в российском Steam игра обойдётся в 1399 рублей.

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