Разработка Mafia: The Old Country завершена — игра выйдет 8 августа

Студия Hangar 13 объявила, что игра Mafia: The Old Country ушла на золото. Это значит, что диски с новой частью серии «Мафия» отправились в печать, а её разработку полностью завершили.

Видео доступно на YouTube-канале MafiaGameVideos. Права на видео принадлежат Hangar 13.

События будущей игры развернутся на Сицилии в начале XX века, когда организованная преступность, какой мы её видели в трилогии «Мафия», только начала формироваться. В игре также будет фигурировать город Сан-Челесте, который ранее присутствовал в Mafia 2.

Релиз Mafia: The Old Country состоится 8 августа. Разработкой игры занимается студия Hangar 13, авторы Mafia 3 и ремейка первой «Мафии». Проект выйдет с русской озвучкой.