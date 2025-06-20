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Анонсирован сказочный экшен Chains of Lukomorye по славянской мифологии

Анонсирован сказочный экшен Chains of Lukomorye по славянской мифологии
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Российская студия Forge Ahead Games анонсировала игру Chains of Lukomorye («Цепи Лукоморья»). Разработчики также представили трейлер феэнтезийного экшена.

Видео доступно на YouTube-канале Chains of Lukomorye. Права на видео принадлежат Forge Ahead Games.

Сюжет игры развернётся после Первой мировой войны, в альтернативной реальности. Эксперименты учёных нарушили грань между мирами, и существа из русского фольклора попали в действительность того времени. Игроку предстоит спасти свою возлюбленную из царства мёртвых, параллельно исследуя необычные локации.

Фото: Forge Ahead Games

Фото: Forge Ahead Games

Разработчики отметили, что сеттинг игры вдохновлён славянской мифологией и русскими сказками. Авторы также обещают добавить в свой проект возможность кооперативного прохождения. Экшен-приключение выйдет в Steam, а точная дата релиза пока неизвестна.

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