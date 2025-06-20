Анонсирован сказочный экшен Chains of Lukomorye по славянской мифологии

Российская студия Forge Ahead Games анонсировала игру Chains of Lukomorye («Цепи Лукоморья»). Разработчики также представили трейлер феэнтезийного экшена.

Видео доступно на YouTube-канале Chains of Lukomorye. Права на видео принадлежат Forge Ahead Games.

Сюжет игры развернётся после Первой мировой войны, в альтернативной реальности. Эксперименты учёных нарушили грань между мирами, и существа из русского фольклора попали в действительность того времени. Игроку предстоит спасти свою возлюбленную из царства мёртвых, параллельно исследуя необычные локации.

Фото: Forge Ahead Games

Фото: Forge Ahead Games

Разработчики отметили, что сеттинг игры вдохновлён славянской мифологией и русскими сказками. Авторы также обещают добавить в свой проект возможность кооперативного прохождения. Экшен-приключение выйдет в Steam, а точная дата релиза пока неизвестна.