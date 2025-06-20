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Вышел трейлер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем — премьера 29 августа

Вышел трейлер «Токсичного мстителя» с Питером Динклэйджем — премьера 29 августа
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Студия Legendary Pictures выпустила трейлер фильма «Токсичный мститель». Ремейк ленты 1984 года выйдет в мировой прокат 29 августа.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Legendary Pictures.

Оригинальный фильм рассказывал об уборщике, превратившегося в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

Главную роль в картине сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В фильме также снялись Кевин Бейкон («Убийство первой степени»), Элайджа Вуд («Властелин колец: Братство кольца») и Джейкоб Тремблей («Доктор Сон»). Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».

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