«Я бы не смог снять фильм в наше время»: режиссёр Дэнни Бойл — о «Миллионере из трущоб»

Издание The Guardian взяло интервью у режиссёра «28 лет спустя» Дэнни Бойла. Он рассказал, что в современном мире не смог бы снять такой фильм как «Миллионер из трущоб», за который получил «Оскар» в 2009 году.

По словам постановщика, в 2025 году недопустимо заимствование особенностей индийской культуры в американских картинах. Бойл отметил, что ему пришлось бы искать молодого индийского режиссёра, чтобы снять такой фильм.

Сейчас мы бы этого сделать не смогли. Так и должно быть. Такого рода заимствование из индийской культуры в американском кино может быть допустимо только в определённые времена. Но в наше время это невозможно. Я горжусь «Миллионером из трущоб», но вы бы даже не подумали снять что-то подобное сегодня. Фильм не получил бы финансирования. Даже если бы я был вовлечён в проект такого рода, я бы искал молодого индийского режиссёра, чтобы снять его.

Картина «Миллионер из трущоб» вышла в 2008 году. Лента повествует о 18-летнем сироте из трущоб в Мумбаи, который борется за награду в знаменитой телеигре. Фильм получил восемь премий «Оскар», в том числе за лучший фильм и лучший саундтрек.