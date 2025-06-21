Умерла Валентина Талызина, актриса из «Иронии судьбы» и «Зигзага удачи»

Государственный академический театр имени Моссовета сообщил о смерти артистки Валентины Талызиной. Народная актриса скончалась 21 июня, в возрасте 90 лет.

За свою карьеру Талызина сыграла более 100 персонажей в кино и 40 в театре. Она прославилась ролями в фильмах «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Афоня».

Театр Моссовета с глубочайшим прискорбием сообщает, что сегодня, 21 июня 2025 года, не стало народной артистки России Валентины Илларионовны Талызиной. За долгую творческую жизнь Валентина Илларионовна сыграла более 40 центральных и главных ролей в театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах, ставших популярными у нескольких поколений зрителей. Широкая эрудиция и глубокое знание литературы подтолкнули актрису на создание целого ряда поэтических программ, с которыми она выступала на концертных и театральных площадках в городах России и за рубежом.

Коллектив театра имени Моссовета выразил соболезнования родным и близким Талызиной. Причина смерти актрисы не сообщается.