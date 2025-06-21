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Джон Бернтал вернётся к роли Карателя в «Человеке-пауке 4»

Джон Бернтал вернётся к роли Карателя в «Человеке-пауке 4»
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Каратель появится в фильме «Человек-паук 4». Его вновь сыграет актёр Джон Бернтал («Расплата»).

Насколько важным для сюжета будущей картины станет Каратель, пока неизвестно. Не исключено, что появление ограничится небольшим камео, как это было в предыдущем фильме про Человека-паука — тогда ненадолго появился Сорвиголова, сыгранный Чарли Коксом.

Джон Бернтал впервые сыграл Карателя во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix в 2016 году. После этого он получил целых два сезона спин-оффа про Фрэнка Кастла. Недавно Картель вернулся в шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». Сейчас Marvel готовит отдельный спецпроект про него.

Премьера «Человека-паука 4» состоится 31 июля 2026 года. К роли супергероя вернётся Том Холланд («Анчартед: На картах не значится»). В фильме также неизвестного персонажа сыграет Сэди Синк («Очень странные дела»).

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