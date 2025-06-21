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Зрители оценили мультфильм «Элио» на уровне «Головоломки 2» и других работ Pixar

Зрители оценили мультфильм «Элио» на уровне «Головоломки 2» и других работ Pixar
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20 июня состоялась мировая премьера мультфильма «Элио» — новой картины студии Pixar. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «А». Точно также были оценены предыдущие мультфильмы Pixar: «Головоломка 2» и «Элементарно». При этом «Элио» понравился зрителям больше, чем «Базз Лайтер» 2022 года — тогда лента получила оценку «А-».

Фото: CinemaScore

«Элио» рассказывает об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли, он должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьёзных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле. Мультфильм доберётся до России неофициально 28 июня.

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