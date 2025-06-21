В России вышел докфильм «Мир Джона Уика» про серию боевиков с Киану Ривзом

21 июня в онлайн-кинотеатрах России состоялась премьера документального фильма «Мир Джона Уика». Картину о создании знаменитой серии боевиков можно посмотреть на сервисах «Кинопоиск» и Okko.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate Movies. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Лента показывает тяжёлый процесс подготовки к съёмкам серии «Джон Уик». Авторы вкладывали все силы в первую часть, не ожидая, что она приведёт к появлению успешной франшизы, общие сборы которой превысили $ 1 млрд. В документалке рассказывают о том, как серия добиралась до кинотеатров и как ей мешали различные обстоятельства.

Режиссёр «Мира Джона Уика» Джеффри Доу использовал в картине кадры со съёмок, а также интервью с различными людьми, которые участвовали в создании франшизы. Ведущими в документальной ленте стали звезда серии Киану Ривз и постановщик Чад Стахелски.