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«Нет слов». S1mple — о вылете с чемпионата мира по CS2

«Нет слов». S1mple — о вылете с чемпионата мира по CS2
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Игрок FaZe Clan по Counter-Strike 2 Александр s1mple Костылев поделился эмоциями после вылета из четвертьфинала BLAST.tv Austin Major 2025, где его команда уступила The Mongolz.

В своём посте в X (ранее Twitter) s1mple признался, что не смог показать свою лучшую игру.

Нет слов, мог бы выступить намного лучше. Похоже, не очень готов играть на сцене. GGWP, The Mongolz, удачи в следующих матчах. Кажется, я не смог почувствовать игру так, как способен это делать. Извините, фанаты, наша сказка закончилась.

Напомним, BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в Остине. Участники борются за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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