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Зрители оценили «28 лет спустя» ниже «Пункта назначения 8» и «Грешников»

Зрители оценили «28 лет спустя» ниже «Пункта назначения 8» и «Грешников»
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20 июня состоялась мировая премьера фильма «28 лет спустя» — новой части хоррор-франшизы Дэнни Бойла. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «В». Зомби-хоррор понравился зрителям меньше, чем предыдущие фильмы ужасов, выходящие в кинотеатрах: «Верни её из мёртвых» и «Пункт назначения: Узы крови» — обе картины оценили на «В+». Новый фильм также уступает другому хиту этого года — «Грешникам» («А»).

Фото: CinemaScore

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. Неофициальная премьера фильма в России состоится 28 июня.

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