B1ad3 ещё не решил, как изменится состав NAVI после вылета с мэйджора

Главный тренер состава Natus Vincere по CS2 Андрей B1ad3 Городенский прокомментировал возможные перестановки в команде. В интервью специалист подчеркнул, что изменения в составе не будут связаны с индивидуальными провалами игроков.

Я не могу сказать, что у нас есть какие-то очевидные слабые места, например, игрок, который всё портит и из-за которого мы не можем выиграть. Трудно принять решение, потому что нет очевидной причины, верно? Думаю, все мы в какой-то момент играем хорошо, а в какой-то момент делаем ошибки, так что мы все в равных условиях. Даже если мы кого-то уберём, это не будет из-за того, что «этот парень плох и подвёл нас». Все ребята играли хорошо, я ценю их усилия, это была очень хорошая попытка. Все хотели показать себя с лучшей стороны.

B1ad3 также добавил, что клуб будет анализировать текущую ситуацию и думать о будущем в следующем сезоне.

В первой половине 2025 года NAVI не удалось выиграть ни один турнир. Команда заняла 3–4-е место на BLAST Bounty Spring и IEM Katowice, а также 5–8-ю строчку на ESL Pro League Season 21, PGL Astana и BLAST.tv Austin Major.