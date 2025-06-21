Фильм «Питер FM» получит вторую часть

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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» взяло интервью у продюсера Игоря Толстунова. Он рассказал, что культовый фильм «Питер FM» 2006 года получит продолжение. Дата выхода сиквела пока неизвестна.

Оригинальный фильм рассказывал о диджее питерского радио Маше и молодом архитекторе Максиме. Девушка готовится к свадьбе со своим одноклассником, а парень побеждает в международном конкурсе и собирается переехать в Германию. Оба героя сомневаются в своих решениях.

Новый фильм расскажет историю других молодых героев, которые практически проходят путь персонажей «Питер FM». Но героям оригинальной картины мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в судьбе новых героев.

По словам продюсера, к своим ролям вернётся старый актёрский состав: Евгений Цыганов («Брестская крепость»), Екатерина Федулова («Мой любимый чемпион») и Ирина Рахманова («Батальонъ»). Картину снимет Полина Кондратьева — режиссёр фильма «Чистый лист».