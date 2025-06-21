Рассел Кроу сыграет в ремейке «Горца» с Генри Кавиллом

Издание Colider сообщило, что в актёрском составе ремейка «Горца» произошло пополнение. В фентезийном боевике сыграет Рассел Кроу («Гладиатор»).

Какого персонажа воплотит культовый артист, пока неизвестно. Предположительно, ему могла достаться роль злодея Кургана, которого в оригинальной картине сыграл Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»).

«Горец» 1986 года рассказывает историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Коннору, дожившему до наших дней, предстоит сразить своего давнего врага — Кургана.

Ремейк разрабатывает компания Amazon. Режиссёром выступит автор «Джона Уика» Чад Стахелски, а главную роль сыграет Генри Кавилл («Ведьмак»). Новая картина не имеет даты выхода.