Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рассел Кроу сыграет в ремейке «Горца» с Генри Кавиллом

Рассел Кроу сыграет в ремейке «Горца» с Генри Кавиллом
Аудио-версия:
Комментарии

Издание Colider сообщило, что в актёрском составе ремейка «Горца» произошло пополнение. В фентезийном боевике сыграет Рассел Кроу («Гладиатор»).

Какого персонажа воплотит культовый артист, пока неизвестно. Предположительно, ему могла достаться роль злодея Кургана, которого в оригинальной картине сыграл Клэнси Браун («Побег из Шоушенка»).

«Горец» 1986 года рассказывает историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Коннору, дожившему до наших дней, предстоит сразить своего давнего врага — Кургана.

Ремейк разрабатывает компания Amazon. Режиссёром выступит автор «Джона Уика» Чад Стахелски, а главную роль сыграет Генри Кавилл («Ведьмак»). Новая картина не имеет даты выхода.

Материалы по теме
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android