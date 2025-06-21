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Оуэн Уилсон вернётся в «Знакомстве с родителями 4» с Беном Стиллером

Оуэн Уилсон вернётся в «Знакомстве с родителями 4» с Беном Стиллером
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что актёр Оуэн Уилсон вернётся в новой части серии «Знакомство с родителями». Премьера картины состоится 25 ноября 2026 года.

Артист вновь сыграет персонажа Кевина Ревлея, который появлялся в предыдущих трёх фильмах франшизы. Ранее стало известно, что в ленте снимется певица Ариана Гранде. Она исполнит роль невестки сына Грега Факера, которая будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника.

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки́ их дочери. Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В общей сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате.

К своим ролям в новом фильме серии вернутся Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Тери Поло («За гранью») и Роберт Де Ниро («Славные парни»). Режиссёром картины выступит Джн Гамбург — один из авторов прошлых картин франшизы.

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