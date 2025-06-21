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Final Fantasy 7 Rebirth — русификатор, русские субтитры, где скачать

Для Final Fantasy 7 Rebirth вышел русский перевод
Аудио-версия:
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Студия Mognet сообщила о выпуске русского перевода для игры Final Fantasy 7 Rebirth. Проект получил локализацию в виде субтитров.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Mognet. Права на видео принадлежат Mognet.

Переводчики поблагодарили пользователей, которые поддержали их работу. Игра вышла на ПК 23 января этого года, и работа над переводом заняла около пяти месяцев. Скачать русскую локализацию может любой желающий.

Спасибо всем за внимание, которое вы уделяете сообществу Mognet и проекту Final Fantasy 7 Rebirth! Это завершающая стадия проекта с публикацией перевода текста на 100%. Если найдёте какие-то ошибки или замечания, большая просьба поделиться ими с переводчиками.

Final Fantasy 7 Rebirth — это продолжение ремейка классической JRPG 1997 года. Изначально игра была эксклюзивом PlayStation 5, но в начале года вышла в Steam и Epic Games Store. Проект стал одной из самых высокооценённых игр 2024 года.

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