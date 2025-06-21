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Комедийный сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном лишился шоураннера

Комедийный сериал «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном лишился шоураннера
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Издание Deadline сообщило, что компания Apple приостановила съёмки сериала «Братья» с Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсоном. Проект покинул шоураннер Дэвид Уэст Рид — автор сериала «Шиттс Крик». С чем связан резкий уход автора перед окончанием съёмок заключительных серий — неизвестно.

В «Братьях» актёры Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон играют вымышленные версии самих себя. По сюжету они вместе с семьями начинают жить в одном ранчо в Техасе. Совместное проживание принесёт героям множество приключений.

В СМИ отметили, что авторы успели снять 8 эпизодов из 10 планируемых. На место покинувшего проект шоураннера претендует Ли Айзенберг — один из авторов знаменитого сериала «Офис». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

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