Появился тизер сериала «Дыши» с Мариной Александровой

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На фестивале «Пилот» состоялась премьера сериала «Дыши». Драматическое шоу должно выйти в онлайн-кинотеатре Okko — дата релиза восьми эпизодов нового сериала пока неизвестна.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет повествует о московском ВИП-акушере Лере, которая поддерживает естественные роды среди пациентов. Её клиенткой становится Маша — любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Девушка должна родить ребёнка, однако малыш появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Шахов начинает расследование, которое может стоить Лере карьеры.

Главную роль сыграла Мария Александрова — звезда сериала «Екатерина». В шоу также снялись Дарья Верещагина («Сто лет тому вперёд»), Пётр Буслов («Бумер») и Мария Лукьянова («Регби»). Режиссёром «Дыши» выступила Анна Кузнецова («Каникулы»).