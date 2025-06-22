Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом выйдет в кинотеатрах России 5 июля

27 июня состоится мировая премьера фильма «Формула-1» — новой работы Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик») с Брэдом Питтом в главной роли. Гоночную драму можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Драма доберётся до России 5 июля — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Формула-1» расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.