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Фильм Формула 1 с Брэдом Питтом — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах РФ

Фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом выйдет в кинотеатрах России 5 июля
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27 июня состоится мировая премьера фильма «Формула-1» — новой работы Джозефа Косински («Топ Ган: Мэверик») с Брэдом Питтом в главной роли. Гоночную драму можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Драма доберётся до России 5 июля — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Формула-1» расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.

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