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Вышел сюжетный трейлер Borderlands 4 — релиз 12 сентября

Вышел сюжетный трейлер Borderlands 4 — релиз 12 сентября
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Студия Gearbox опубликовала сюжетный трейлер игры Borderlands 4. Релиз новой части серии шутеров состотися 12 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Gearbox.

Сюжет Borderlands 4 развернётся на планете Кайрос, которой правит Хранитель Времени. Для местного населения он грозный бог, держащий всех в тирании. Ему бросает вызов Лилит — Сирена, обладающая необычными способностями.

Новый шутер выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Изначально проект планировали выпустить 23 сентября, но студия решила порадовать фанатов раньше. Разработчики приняли такое решение, поскольку уверены в отличном состоянии игры и в том, что смогут полноценно подготовить Borderlands 4 к релизу.

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