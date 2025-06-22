Блогер MrBeast попал в крупный скандал из-за рекламы сервиса с ИИ-обложками

Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон попал в крупный скандал, связанный с нейросетями. Он запустил сервис с искусственным интеллектом, который генерирует обложки для видео на основе чужих работ.

Свой новый инструмент Бист продвигает как способ «вдохновения» для авторов видео. С его помощью можно брать обложки других блогеров и делать их в своём стиле. Пользователи яростно атаковали Джимми в комментариях, говоря, что фактически он просто совершает нейросетевую кражу контента.

Разозлились на Биста и другие блогеры. Они говорят, что создавать обложки — тяжёлый труд, который Джимми теперь превращает в бесполезную трату времени. Авторы припомнили ему, когда он в 2021 году жаловался на блогера Влада А4, который использовал его обложки. Теперь он, по сути, делает то же самое.

Фото: MrBeast

Я трачу дни, недели, иногда месяцы, думая об обложках. Работаю с художниками, чтобы создать идеальную картинку, — а вы создали то, что может украсть мой (и моих художников) тяжёлый труд.

После наплыва гневных комментариев MrBeast удалил пост о нейросети. Сам блогер никак не прокомментировал ситуацию.