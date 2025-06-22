«Забрался на костяную башню»: 14-летний Элфи Уильямс — о съёмках в «28 лет спустя»

Издание Variety взяло интервью у 14-летней звезды фильма «28 лет спустя» Элфи Ульямса. Он рассказал о том, как проходили съёмки зомби-хоррора.

Для молодого актёра картина стала первым полнометражным фильмом, в котором он снялся. Он отметил, что работа была очень напряжённой, ведь на площадке не использовались зелёные экраны. По словам Элфи, ему даже пришлось реально забраться на костяную башню, которая есть на одном из постеров. Кроме того, артист научился по настоящему стрелять из лука.

Все съёмки были очень реалистичными — не было никаких зелёных экранов. Подниматься на костяной храм было довольно страшно, так как он был довольно высоким, как вы можете видеть на постере. Но я был пристёгнут, и команда, стоящая за всем этим, следила за тем, чтобы все меры предосторожности были соблюдены. Я также пару месяцев тренировался стрелять из лука. Это было здорово — я просто пошёл в местный тир, где занимаются стрельбой из лука, и просто стрелял пару месяцев. И я действительно преуспел в этом.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. В мировой прокат картина вышла 20 июня. Неофициальная премьера фильма в России состоится 28 июня.