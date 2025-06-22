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Утёк первый час Death Stranding 2

Утёк первый час Death Stranding 2
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На YouTube опубликовали видеоролик, где показан первый час геймплея Death Stranding 2. Видео стало доступно за четыре дня до релиза игры.

Видео доступно на YouTube-канале Iariel navarro rg. Права на видео принадлежат Kojima Productions.

Как блогер получил копию приключенческого экшена до её выхода, неизвестно. Теперь первый час геймплея может посмотреть любой желающий. В ролике игра показана в испанском переводе. Вероятно, видео удалят в ближайшее время.

Продолжение Death Stranding выходит 26 июня эксклюзивно для PlayStation 5. Владельцы Deluxe-издания смогут начать прохождение на двое суток раньше — 24 июня. Уже с 23 июня появятся первые обзоры от игровой прессы. Во второй части главный герой Сэм Бриджес сможет побывать не только на руинах Америки, но также в Австралии и Мексике.

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