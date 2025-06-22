Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это фильм об изолированной Британии»: Хидео Кодзима — о «28 лет спустя»

«Это фильм об изолированной Британии»: Хидео Кодзима — о «28 лет спустя»
Аудио-версия:
Комментарии

Геймдизайнер Хидео Кодзима рассказал о своих впечатлениях от просмотра фильма «28 лет спустя». Знаменитый разработчик высоко оценил картину. Он отметил, что лента предупреждает зрителей об изоляции Британии от всего мира и что люди, которые пережили пандемию, должны не допустить этого.

Темы фильма отличают его от других картин о зомби. Прошло 23 года с момента выхода первого фильма. Мир и положение дел за это время кардинально изменились. Сегодня каждый, кто пережил пандемию, понимает, что нереалистично ограничивать место действия только Великобританией. Режиссёр это тоже понимает. Поэтому это не фильм о пандемии — это мета-картина, которая предупреждает об изолированной Британии и разделённом мире.

Кодзима также отметил, что фильм исследует тему строгости родительского воспитания. Он надеется, что темы картины продолжат развивать в следующей части.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. В мировой прокат картина вышла 20 июня. Неофициальная премьера фильма в России состоится 28 июня.

Материалы по теме
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android