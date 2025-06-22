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Torzsi не сдержал эмоций после вылета MOUZ с BLAST.tv Major 2025

Torzsi не сдержал эмоций после вылета MOUZ с BLAST.tv Major 2025
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Снайпер состава MOUZ по CS2 Адам torzsi Торжаш растрогался до слёз после поражения от Team Vitality в полуфинале BLAST.tv Austin Major 2025.

В послематчевом интервью он признал, что чувствует вину за неудачное выступление.

Я не думаю, что мы выдохлись, я считаю, что мы просто неправильно играли на Train. Мы много ошибались, ещё мы не действовали как команда. Я не сделал достаточно, очень плохо с моей стороны. Сегодня я играл просто ужасно, чувствую, что подвёл команду. Очень разочарован в себе.

Позже torzsi поблагодарил болельщиков и отметил, что команда нацелена на прогресс в будущем сезоне:

Спасибо, что болеете за нас. Это много значит, и мы просто хотим стать лучше в следующем сезоне и победить Vitality. И только об этом я сейчас думаю. Может быть, у них будет идеальный сезон, посмотрим. Спасибо всем, было потрясающе выступать здесь. Спасибо, Остин!

MOUZ завершила турнир на 3–4-м месте и получила $ 80 тыс. Финал между The Mongolz и Team Vitality состоится сегодня, 22 июня, в Остине, где проходит чемпионат с призовым фондом $ 1,25 млн.

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