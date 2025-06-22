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Ropz перед финалом мэйджора по CS2: если уж проигрывать, то только не сейчас

Игрок Team Vitality Робин ropz Коль в интервью рассказал о значимости предстоящего гранд-финала BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2.

Для него это уже третий финал мэйджора подряд, и он надеется, что на этот раз всё закончится победой.

Я сказал ребятам: если уж проигрывать, то только не в финале. Пусть это будет плей-офф, полуфинал, четвертьфинал — что угодно, но только не финал, прошу. Да, два прошлых мэйджора я проиграл в гранд-финале, и очень надеюсь, что теперь всё сложится иначе. Это может стать тем самым моментом для меня в CS2. CS2, несмотря на схожесть с CS:GO, всё же ощущается как новая история. И победа на мэйджоре по CS2 — это совсем другое. Я рад, что у меня снова есть этот шанс. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы им воспользоваться.

Говоря о мотивации, ropz подчеркнул, что эта победа может стать кульминацией их сезона:

Я бы сделал всё ради этого. Честно. Победа на втором мэйджоре, особенно в CS2… это важно и для меня лично, и как завершение всего пути, который мы прошли в этом сезоне. Это будет история поверх истории — то, о чём будут помнить и говорить ещё много лет. Я очень надеюсь, что мы сможем это сделать.

Финал между The Mongolz и Team Vitality состоится сегодня, 22 июня, в Остине, где проходит чемпионат с призовым фондом $ 1,25 млн.