Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «28 лет спустя» стартовал с $ 60 млн — это лучший запуск в истории серии

Фильм «28 лет спустя» стартовал с $ 60 млн — это лучший запуск в истории серии
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого уикенда фильм «28 лет спустя» собрал в прокате $ 30 млн в США. Хоррор остаётся на втором месте в местных чартах, уступая лишь ленте «Как приручить дракона».

По всему миру картина собрала $ 60 млн за выходные. При бюджете примерно в $ 60 млн фильму нужно собрать ещё столько же, чтобы начать приносить прибыль. «28 лет спустя» уже стал самой успешной частью серии по сборам в США за дебютные выходные — первая лента дебютировала с $ 10 млн в прокате, а вторая — с $ 9,8 млн.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. Фильм вышел в кино 20 июня. Неофициальная премьера картины в России состоится 28 июня.

Материалы по теме
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android