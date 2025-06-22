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«ZyWoo стоит $ 10 млн»: эксперт оценил стоимость лучших игроков в Counter-Strike 2

«ZyWoo стоит $ 10 млн»: эксперт оценил стоимость лучших игроков в Counter-Strike 2
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Аналитик и инсайдер Алексей OverDrive Бирюков высказался о рыночной стоимости ведущих игроков на профессиональной сцене Counter-Strike 2.

По его мнению, спортсмены из топ-3 мирового рейтинга могут стоить от $ 6 млн и выше, а звезда Team Vitality — Матье ZywOo Эрбо оценивается примерно в $ 10 млн.

Один ZywOo стоит миллионов 10 долларов. Остальные из топ-3 минимум $ 6 млн.

Снайпер Vitality уже давно считается одним из сильнейших игроков на сцене. С 2018 года он выступает за французскую организацию и регулярно попадает в топ рейтинга HLTV, занимая первую строчку по итогам 2023 года.

Оценки OverDrive прозвучали на фоне обсуждения возможных изменений в составах после завершения BLAST.tv Major Austin 2025. Многие клубы уже начали рассматривать варианты усиления ростеров.

Финал мэйджора между The Mongolz и Team Vitality состоится сегодня, 22 июня, в Остине, где проходит чемпионат с призовым фондом $ 1,25 млн.

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