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Мультфильм «Элио» показал худший старт в истории студии Pixar

Мультфильм «Элио» показал худший старт в истории студии Pixar
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По итогам первых выходных мультфильм «Элио» собрал $ 21 млн в США. Картина остаётся на третьем месте местных чартов, уступая фильмам «28 лет спустя» и «Как приручить дракона».

По всему миру лента собрала $ 35 млн. При бюджете в $ 150 млн «Элио» вряд ли сможет окупиться. Картина показала худший старт в истории мультфильмов Pixar. Предыдущий антирекорд принадлежал «Элементарно» — он собрал за дебютный уикенд $ 44,5 млн.

«Элио» рассказывает об 11-летнем мальчике Элио с богатой фантазией. Однажды он случайно телепортируется в Коммунивёрс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далёких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно неготовый к такому давлению Элио должен установить новые связи с инопланетянами. Мировая премьера картины состоялась 20 июня. До российских кинотеатров мультфильм доберётся неофициально 28 июня.

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