Россиянин Илья Something Петров вместе с Paper Rex выиграл «мастерс» по Valorant в Торонто

Индонезийская команда Paper Rex, за которую выступает российский игрок Илья Something Петров, выиграла VALORANT Masters Toronto 2025.

В финале «мастерса» Paper Rex победила европейский ростер Fnatic, в составе которой играет другой россиянин Тимофей Chronicle Хромов — 3:1 (13-11, 15-17, 13-10, 14-12).

Something и партнёры (игроки из Малайзии, Индонезии, Филиппин и Сингапура) разделят главный денежный приз в размере $ 350 тыс. Пятёрка из Азии также вышла на первое место в региональном рейтинге и вплотную приблизилась к путёвке на сентябрьский чемпионат мира.

В июле команды Something и Chronicle также сыграют на Кубке мира по киберспорту. Всего на турнир по Valorant прошли пять игроков из России.