В России хотят ввести запрет на перепрошивку смартфонов

По данным газеты «Известия», в России планируют создать единую базу мобильных устройств для борьбы с кибермошенниками.

Власти возьмут под контроль использование идентификаторов (IMEI), они также намерены ввести чёрные списки уникальных номеров, которые использовались для перепрошивки гаджетов. Иными словами, в стране хотят запретить перепрошивать смартфоны.

Для чего это хотят сделать? Чтобы не давать мошенникам обманывать системы безопасности, меняя код. Также запрет на перепрошивку позволит блокировать по IMEI краденые гаджеты.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, во многих странах подобные практики уже применяются — например, в Великобритании за модификацию IMEI предусмотрена уголовная ответственность.