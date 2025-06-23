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Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 7 сентября

Третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» стартует 7 сентября
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AMC объявил, что третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» начнёт выходить 7 сентября. Само собой, к главным ролям вновь вернулись Мелисса Макбрайд и Норман Ридус: они сыграли Кэрол Пелетье и Дэрила Диксона соответственно.

Известно, что события третьего сезона развернутся в Испании, где Дэрил побывает во множестве городов страны. Испания тоже станет для франшизы новым местом действия. Герои посетят её в попытках вернуться домой.

Новые кадры третьего сезона

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжает историю Дэрила Диксона после событий оригинальных «Ходячих мертвецов». По большей части действие шоу происходит во Франции: в сиквеле главный герой заводит себе новых друзей и находит новых врагов.

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