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Фильм «Материалистка» возглавил кинопрокат в России за уикенд

Фильм «Материалистка» возглавил кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, лидером кинопроката в России за прошедшие выходные стал фильм «Материалистка» с Педро Паскалем, Дакотой Джонсон и Крисом Эвансом в главных ролях.

Лента за минувший уикенд собрала 103,6 млн рублей. Картину выпустили в стране официально, поэтому к ней повышенное внимание. Второе место по сборам заняла комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым (сборы составили 102,4 млн рублей за уикенд), которая неделей ранее занимала лидирующую позицию.

На третьей строчке оказался спин-офф «Джона Уика», «Балерина», собравший 48,5 млн рублей. За ним идёт мультфильм «Три богатыря: Ни дня без подвига 2» — его сборы за минувшие выходные составили 38,9 млн рублей.

Сюжет картины рассказывает о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

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