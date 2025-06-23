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Появился новый постер «Супермена» Джеймса Ганна в духе ретро-фильмов

Появился новый постер «Супермена» Джеймса Ганна в духе ретро-фильмов
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Джеймс Ганн опубликовал в соцсетях новый постер фильма «Супермен». Свежее промо выполнено в стиле ретрофильмов, в том числе в духе рекламных материалов фильма 1978 года с Кристофером Ривом в роли Супермена.

Свежий постер

Фото: Warner Bros.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом Лексом Лютором.

Премьера «Супермена» состоится 11 июля. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»).

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