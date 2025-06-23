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Появился новый арт из комикса-кроссовера Marvel и DC про Дэдпула и Бэтмена

Появился новый арт из комикса-кроссовера Marvel и DC про Дэдпула и Бэтмена
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В конце мая анонсировали первый за 20 с лишним лет комикс-кроссовер Marvel и DC. Его посвятят тому, как Дэдпул отправится в Готэм, но на его пути встанет защитник города, Бэтмен.

Авторы продолжают подогревать интерес к комиксу, опубликовав его новый арт.

Фото: DC

Согласно официальному описанию, в дополнение к основному выпуску будет серия «дополнительных приключений» с «захватывающими столкновениями персонажей Marvel и DC».

Комикс выпустят в двух версиях: для Marvel (он выйдет в сентябре), которым занимаются писатель Зеб Уэллс и художник Грег Капулло, и для DC (он выйдет в ноябре) — над ним трудятся Грант Моррисон и Дэн Мора.

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